Mannheim. (dpa) Der Deutsche Turnerbund hat beim Internationalen Deutschen Turnfest in der Region Rhein-Neckar mit mehr als den angemeldeten 50 000 Teilnehmern gerechnet. Das bestätigte DTB-Präsident Rainer Brechtken am Samstag unmittelbar vor der Eröffnung der Großveranstaltung. "Es fehlen uns 5000 Turner aus Baden-Württemberg, die auf Daueranmeldungen verzichtet haben. Wir hoffen, dass wir das über Tages-Tickets ausgleichen", sagte Brechtken der Nachrichtenagentur dpa vor dem Festzug durch Mannheims City.

Das Festkomitee sei wegen fehlender Einnahmen gezwungen gewesen, an einigen Stellen am Programm zu sparen. "So hätten wir uns gewünscht, die Eröffnungsshow an den kommenden Tagen zu wiederholen, um noch mehr Teilnehmern dieses Ereignis zu präsentieren. Das war diesmal nicht möglich", sagte Brechtken. Er zeigte sich aber mit dem Gesamtmeldeergebnis dank des Erreichens der 50.000-Teilnehmer-Marke nicht unzufrieden. Zuletzt lagen in Berlin 2005 (100.000) und Frankfurt/Main 2009 (85.000) die Teilnehmerzahlen deutlich höher.

Das Turnfest findet bis zum 25. Mai an 68 Wettkampfstätten in 22 Kommunen und vier Landkreisen der Region Rhein-Neckar statt. Zentren sind neben Mannheim auch Ludwigshafen und Heidelberg. Bei 690 Wettkämpfen kommen über 8000 freiwillige Helfer zum Einsatz.