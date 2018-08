Mannheim. Fast könnte man meinen, dass sich das Motto des diesjährigen Turnfests «Leben in Bewegung» auch auf das Wetter in der Rhein-Neckar-Region bezieht. Denn während am Eröffnungssamstag rund 40 000 Besucher im Sonnenschein und bei Temperaturen bis zu 21 Grad auf die Festmeile in Mannheim gekommen waren, eilten die meisten am kalten Sonntagnachmittag in zeitweise strömenden Regen unter schützende Zeltdächer, Regenschirme oder in ihre Unterkunft. Am Montag mussten die ersten Turniere wegen des Wetters abgesagt werden.

Während am Sonntagmorgen Kehrfahrzeuge in Mannheim die Spuren der vergangenen Nacht beseitigten, begannen in den Gastgebergemeinden weitere der 690 sportlichen Wettkämpfe: In Schwetzingen turnten die Senioren, Fabian Hambüchen erturnte den siebten deutschen Meistertitel. Am Abend holte Elisabeth Seitz ihren vierten Mehrkampf- und elften Meistertitel.

Doch das Wetter trübte die Laune: Während sich vor allem die sonst weniger beachteten Turniere über mehrere Tausend Zuschauer in den warmen Zelten auf dem Maimarktgelände freuen durften, vertrieben Regen, Wind und kalte Temperaturen am Sonntagnachmittag die meisten Gäste von der Festmeile. Zurück blieben leere Zelte, in denen sich die Standbesitzer gegenseitig Gesellschaft leisteten, aufgeweichte Strandstühle und die enttäuschten Mienen jener, die extra für die kostenlosen Konzerte nach Mannheim gekommen waren.

Lediglich ein hartgesottener Rest trotzte mit Regenschirmen und Jacken dem Wetter. «Wir sind Turnfest-erprobt», sagte ein Mitglied des Badener Turnvereins vor dem Konzert der Berliner Band Mia unter einem triefenden Sonnenschirm. «Von so ein bisschen Regen lassen wir uns doch nicht die Stimmung verderben.» Lediglich auf dem Nachhauseweg soll es laut Veranstalter zu logistischen Problemen gekommen sein, als Tausende Feiernde in ihre Unterkünfte strömten.

Die erste schlechte Wettkampf-Nachricht der neuen Woche erreichte die Sportler dann am Montagmorgen, als wegen des anhaltenden miesen Wetters die Kleinfeld-Handball-Turniere abgesagt wurden. Die Verletzungsgefahr sei auf dem Regen getränkten Platz zu groß. Turnfest-Geschäftsführer Heinrich Clausen erwartete aber zunächst keine weiteren Turnier-Ausfälle für die kommenden Tage. (dpa-lsw)