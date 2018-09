Mannheim. Wenn am morgigen Samstag das große Internationale Turnfest seinen Anfang nimmt, werden sich zig-Tausende Menschen durch die Straßen Mannheims rund um den Wasserturm und entlang der Festmeile Augustaanlage bewegen. Um einen Überblick über die Besucherströme zu bekommen, wird die Polizei diesen Bereich der Innenstadt videoüberwachen, teilt sie mit. Auf der Festmeile zwischen der Otto-Beck-Straße und dem Friedrichsplatz, also der Wasserturmanlage, werden Kameras installiert.

"In erster Linie geht es um die Erkennbarkeit der Besucherströme. Es erfolgt weder eine Datenspeicherung, noch kommen Verfahren zur Gesichtserkennung zum Einsatz", so das Polizeipräsidium Mannheim. Auf mehreren etwa vier mal vier Meter großen Informationswürfeln, die unter anderem am Hauptbahnhof, auf der Festmeile in der Augustaanlage sowie am Friedrichsplatz postiert sind, werden die Besucher auf die Videoüberwachung hingewiesen. (RNZ)