Mannheim. Die zahlreichen Aktionen zum Internationalen Turnfest vom 18. bis 25. Mai in der Mannheimer Innenstadt erfordern während Straßensperrungen und Änderungen bei Parkplätzen – insbesondere im Bereich Augustaanlage und Friedrichsplatz. Die Stadtverwaltung Mannheim hat Umleitungen ausgeschildert und bittet schon jetzt alle Besucher, Anwohner und Bürger um ihr Verständnis, wie si mitteilt.

Festmeile während des Turnfests

Vom 18. bis 24. Mai wird die Augustaanlage zwischen Otto-Beck-Straße und Friedrichsplatz in beiden Fahrtrichtungen und der Friedrichsplatz für die Festmeile täglich stundenweise gesperrt. Die Sperrungen orientieren sich an der jeweils benötigten Veranstaltungsfläche und den Hauptverkehrszeiten:

• Von 2 bis 11 Uhr kann der Verkehr uneingeschränkt über die Augustaanlage fließen. Nur die Querungen des Mittelstreifens zwischen Friedrichsplatz und Otto-Beck-Straße bleiben gesperrt.

• Ab 11 Uhr ist der Übergang vom Friedrichsplatz in die Augustaanlage gesperrt.

• Von 16 bis 2 Uhr sind alle Fahrspuren am Friedrichsplatz sowie die Augustaanlage bis Werderstraße gesperrt. Die Werderstraße selbst bleibt in beiden Richtungen befahrbar.

• Von 18 bis 2 Uhr wird die Sperrung bis zur Otto-Beck-Straße ausgedehnt, die aber selbst in beiden Richtungen befahrbar bleibt.

Während der Sperrungen in der Augustaanlage und am Friedrichsplatz wird der Verkehr über die Reichskanzler-Müller-Straße sowie über Am Oberen Luisenpark umgeleitet. Die Zufahrt zur Tiefgarage am Wasserturm ist immer möglich, außer während der Eröffnungsfeier am 18. Mai von 20.30 Uhr bis 0 Uhr. Eine Ausfahrt aus der Tiefgarage am Wasserturm ist jederzeit möglich.

Bei der Sperrung des Friedrichsplatzes entfällt die Geradeausspur der Kunststraße in Richtung Friedrichsplatz. Die Fahrt Richtung Nationaltheater ist über zwei Spuren, in Richtung Bahnhof wie immer über eine Fahrspur möglich. Vom Nationaltheater kommend wird am Friedrichsring ein Linksabbieger gesperrt, eine Wendemöglichkeit besteht weiterhin; der Verkehr in Richtung Hauptbahnhof ist hiervon nicht berührt.

Folgender zeitlicher Rahmen ist für die Festmeile vorgesehen:

• Am Pfingstsamstag, 18. Mai, beginnt die Festmeile um 16 Uhr. Musikende ist 23 Uhr, Ausschankende 0 Uhr.

• Am Pfingstsonntag, 19. Mai, und am Freitag, 24. Mai, beginnt die Festmeile um 11 Uhr. Musikende ist 23 Uhr, Ausschankende 0 Uhr.

• Am Pfingstmontag, 20. Mai, und werktags vom 21. bis 23. Mai beginnt die Festmeile um 11 Uhr. Musikende ist 22 Uhr, Ausschankende 23.30 Uhr.

Buslinien

Die Buslinien 60, 63 und 64 werden während des Turnfests umgeleitet. Stadteinwärts fahren sie zwischen Haltestelle Otto-Beck-Straße und Hauptbahnhof über die Seckenheimer Straße, Heinrich-Lanz-Straße und Reichskanzler-Müller-Straße. Die Haltestellen ‚Kunsthalle‘ und ‚Wasserturm‘ entfallen. Stadtauswärts fahren die Busse vom Hauptbahnhof über Reichskanzler-Müller-Straße, Keplerstraße, Seckenheimer Straße und Otto-Beck-Straße in die Augustaanlage.

Festzug

Am 18. Mai findet vor der Eröffnungsfeier von 18.30 bis 20.30 Uhr ein Festzug mit 8.000 bis 12.000 Teilnehmern statt. Der Zug formiert sich ab 16.30 Uhr in der Augustaanlage und führt über Friedrichsplatz, Friedrichsring und Goethestraße bis in die Kolpingstraße.

Daher werden am 18. Mai beide Fahrtrichtungen der Augustaanlage ab 16 Uhr zwischen Otto-Beck-Straße und Schubertstraße gesperrt. Die Otto-Beck-Straße selbst bleibt bis zum Start des Festzugs frei.

Der Kaiserring wird zwischen Hauptbahnhof und Nationaltheater in Fahrtrichtung Nationaltheater von 18.30 bis 20.30 Uhr gesperrt. Die Fahrtrichtung Hauptbahnhof ist davon nicht betroffen, ebenso bleibt die Zufahrt in die Schwetzinger Straße über Kaiserring / Tattersall frei.

Nach Ende des Festzugs wird der Verkehr mit Ausnahme des Kaiserrings wieder freigegeben.

Während des Festzugs am 18. Mai müssen die Parkplätze in der Augustaanlage zwischen Otto-Beck-Straße und Brucknerstraße / Schleiermacherstraße von 16 bis 21 Uhr entfallen.

Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier findet am 18. Mai von 21.30 bis 23.00 Uhr statt. Erwartet werden rund 60.000 Besucher in der Friedrichsplatzanlage rund um den Wasserturm und im Tiefparterre am Wasserturm mit Ausläufern bis in die Turnfestmeile auf der Augustaanlage.

Wegen der Generalprobe für die Eröffnungsfeier muss die Augustaanlage am 17. Mai von 21.30 bis 23 Uhr ab Werderstraße stadteinwärts und in Gegenrichtung stadtauswärts ab Kaiserring/Friedrichsplatz gesperrt werden. Anlieger können den Friedrichsplatz über Stichstraßen erreichen.

Partys in der Alten Posthalle

In der Alten Posthalle in der Heinrich-von-Stephan-Straße sind insgesamt drei Partys am 19. Mai und am 23. Mai von 20 Uhr bis 4 Uhr und am 21. Mai von 20 Uhr bis 3 Uhr geplant.

Die Heinrich-von-Stephan-Straße wird an den drei Tagen im Bedarfsfall gesperrt. Der Zugang zum Parkhaus wird jedoch gewährleistet sein. Die Taxiplätze in der Heinrich-von-Stephan-Straße werden am 19., 21. und 23. Mai von 19 bis 5 Uhr auf den Willy-Brandt-Platz verlegt. Die An- und Abreise wird hauptsächlich über den ÖPNV ablaufen. Für PKW stehen die umliegenden Parkhäuser zur Verfügung.

Stadiongala im Carl-Benz-Stadion

Die Stadiongala findet am 24. Mai um 15 Uhr und um 20 Uhr statt. Weite Teile der Oststadt und Neuostheims werden – wie bei Fußballspielen im Carl-Benz-Stadion üblich – für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Für Besucher steht der Großparkplatz am Maimarkt zur Verfügung. Es ist jedoch ratsam, für An- und Abreise den ÖPNV zu nutzen.

Abbau

Die Festmeile wird am 25. und 27. Mai abgebaut. Dazu wird am 25. Mai stadteinwärts und stadtauswärts jeweils die linke Fahrspur der Augustaanlage gesperrt: Stadteinwärts von 13 bis 22 Uhr, stadtauswärts von 7 bis 22 Uhr.

Ebenfalls von 7 bis 22 Uhr sind der Wender und die Durchfahrt am Friedrichsplatz gesperrt.

Am 27. Mai ist die Querung im Mittelstreifen der Augustaanlage an der Werderstraße sowie der Karl-Ludwig-Straße von 7 bis 15 Uhr gesperrt. Eine Umfahrung ist jeweils an der nächsten Querung möglich.

Voraussichtlich ab 28. Mai fließt der Verkehr wieder wie gewohnt.