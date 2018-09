Von Gaby Booth

Über eine Woche lang herrscht Ausnahmezustand in der Mannheimer Innenstadt. Rund um den Wasserturm und einem Teil Augustaanlage sind die Zufahrtsstraßen teilweise gesperrt. Ab Samstag bevölkern täglich bis zu 60 000 Turnfestbesucher diesen Teil der Innenstadt und wollen sich frei und sicher bewegen. Das zwingt allerdings die Autofahrer zu Umwegen. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Mehr zum Turnfest in unserem RNZ-Spezial

Seit ein paar Tagen stehen bereits Parkverbotsschilder, die die Festmeile frei halten sollen. Im schlimmsten Fall werden dort parkende Autos abgeschleppt. Ab dem morgigen Freitag müssen sich die Autofahrer und Anwohner dann richtig auf Beschränkungen einstellen. Zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr geht die Generalprobe der Eröffnungsveranstaltung über die Bühne. Bereits während dieser Zeit ist die Augustaanlage ab Werderstraße stadteinwärts gesperrt. Und in der Gegenrichtung ab dem Kaiserring. Von Samstag an, dem Eröffnungstag, bis zum 24. Mai wird die Augustaanlage dann teilweise ganz gesperrt, je nachdem, welche sportlichen Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Hier die Einzelheiten:

> Vom 18. bis 24. Mai wird die Augustaaanlage zwischen Otto-Beck-Straße und Friedrichsplatz in beide Fahrtrichtungen und der Friedrichsplatz für die Festmeile täglich stundenweise gesperrt. Die Sperrungen orientieren sich an der jeweils benötigten Veranstaltungsfläche und den Hauptverkehrszeiten:

> Zwischen 2 bis 11 Uhr kann an diesen Tagen (18. bis 24. Mai) der Verkehr uneingeschränkt über die Augustaanlage fließen. Nur die Querungen des Mittelstreifens zwischen Friedrichsplatz und Otto-Beck-Straße bleiben gesperrt.

> Ab 11 Uhr ist der Übergang vom Friedrichsplatz in die Augustaanlage gesperrt.

Während der Sperrungen in der Augustaanlage und am Friedrichsplatz wird der Verkehr über die Reichskanzler-Müller-Straße sowie über Am Oberen Luisenpark umgeleitet. Die Zufahrt zur Tiefgarage am Wasserturm ist immer möglich, außer während der Eröffnungsfeier am 18. Mai von 20.30 Uhr bis 0 Uhr. Eine Ausfahrt aus der Tiefgarage am Wasserturm ist jederzeit möglich.

Für die Besucher und Teilnehmer des Turnfestes erhöht die Verkehrsgesellschaft RNV die Taktzeiten, setzt Sonderfahrten und zusätzliche Fahrzeuge ein. Die Haltestellen Kunsthalle, Wasserturm und Am Friedrichsplatz entfallen allerdings während des Turnfestes.

Info: Die Polizei richtet eine Hotline ein. Zwischen 8 Uhr bis 16 Uhr täglich können sich Autofahrer über die Sperrungen informieren: Telefon: 0621/174-6500.