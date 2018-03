Cleebronn/Heilbronn. Ein 75 Jahre alter Mann ist mit seinem Traktor eine Böschung heruntergefallen und tödlich verunglückt. Der Traktorfahrer aus Cleebronn (Kreis Heilbronn) war am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug in einem Weinberg unterwegs, als er zu weit von der Spur abkam und den Abhang hinabstürzte, wie die Polizei in Heilbronn erklärte. Der Traktor überschlug sich, am Fuß der Böschung prallte der 75-Jährige mit dem Kopf gegen einen dort geparkten Anhänger. Er starb an seinen Verletzungen. (dpa/lsw)