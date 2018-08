Mannheim. Die 20-jährige Frau, die am Freitagabend tot unter der Kurt-Schumacher-Brücke aufgefunden worden war, ist vermutlich das Opfer eine Sexualdeliktes. Das teilten Mannheims Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Sonntag mit.

Bei dem 20-jährigen Opfer handelt es sich um eine Austauschstudentin aus Litauen. Gabriele Z. studierte seit dem Spätsommer im Rahmen eines universitären Austauschprogramms für ein Semester in Mannheim und bewohnte ein Studentenzimmer in Mannheim-Jungbusch.

Die Ermittlungen im Todesfall der jungen Frau hat die 25-köpfige "Sonderkommission Cäsar" der Kriminalpolizei Mannheim übernommen. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen gehen die Ermittler und die Staatsanwaltschaft von einem Sexualdelikt aus, bei dem das Opfer durch Gewalteinwirkung getötet wurde.

Der Leichnam der Studentin war am am Freitag, 4.10.2013, gegen 18.30 Uhr, von einer Zeugin in einem Gebüsch unterhalb der Auffahrt zur Kurt-Schumacher-Brücke, unweit der Straßenbahnhaltestelle "Rheinstraße" und dem Quadrat C 8 aufgefunden worden. Aufgrund der Situation vor Ort bestand von Anfang an der Verdacht auf einen gewaltsamen Tod. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin Heidelberg untermauerte diesen Verdacht.

Für die Ermittlungsbehörden, die jetzt auch mit einem Passfoto der jungen Frau fahnden, sind derzeit folgende Fragen besonders wichtig:

- Wer hat in der Nacht vom Donnerstag ("Tag der deutschen Einheit") auf den Freitag (3./4. Oktober 2013) an der genannten Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wer kann sachdienliche Angaben über die getötete Gabriele Z. machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-0 entgegen. (pol/mün)