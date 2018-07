Eppingen/Heilbronn. Die Ursache für den Tod eines Zehnjährigen in einer Kindertagesstätte in Eppingen ist geklärt. Der Junge habe sich so in einer Hängematte verfangen, dass er wenig später nur noch leblos aufgefunden wurde, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Heilbronn mit. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion beantragt. Den Angaben zufolge war der Junge am Freitagmittag nur kurze Zeit unbeaufsichtigt in dem Spielzimmer der Tagesstätte der Diakonischen Jugendhilfe. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Sachverständiger soll klären, ob der Raum kindgerecht eingerichtet war. (dpa/lsw)