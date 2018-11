Zuzenhausen. Ex-Nationaltorwart Tim Wiese ist jetzt auch offiziell nur noch die Nummer 3 bei der TSG 1899 Hoffenheim. In der Partie des Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Samstag bei Hannover 96 wird der belgische Keeper Koen Casteels auf der Bank sitzen. Dies teilte Trainer Marco Kurz am Donnerstag mit. Im Tor steht wie erwartet wieder der brasilianische Neuzugang Heurelho Gomes.

«Die Torhüterposition ... wird so sein, dass Gomes mit Casteels die Positionen des ersten und zweiten Torhüters besetzt», sagte Kurz. «Das ist mit Tim ganz klar besprochen. Wir wollen ihn aus dem Fokus nehmen, dass er in Ruhe zur Stärke findet.» Wiese war vergangene Woche aus Fürsorgepflicht, aber auch aus sportlichen Gründen von Hoffenheim aus dem Bundesliga-Kader genommen worden. (dpa/lsw)