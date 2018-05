Heidelberg. (lsw) Das Heidelberger Theater soll trotz des großen Wasserschadens vor zwei Wochen pünktlich in die neue Saison starten. Das sanierte Theater werde termingerecht am 24. November wiedereröffnet, teilte die Einrichtung am Freitag mit. Am 1. Oktober hatten sich bei der Inbetriebnahme der Sprinkleranlage 150.000 Liter Wasser durch eine defekte Rohrverbindung über die Kellerräume des Theaters ergossen. Inzwischen steht fest, dass der Schaden in die Millionen geht. Die genaue Höhe sei aber noch unklar.

Die für die Zuschauer zugänglichen Bereiche waren nicht betroffen. Für die Eröffnung verspricht die Theaterleitung Veranstaltungen, die «mit der gewohnten hohen künstlerischen Qualität» aufwarten sollen - auch wenn bis dahin nicht alle von dem Wasserschaden betroffenen bühnentechnischen Anlagen wieder voll funktionsfähig seien. Zu der Panne war es im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten gekommen. Diese kosten rund 60 Millionen Euro.