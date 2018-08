Speyer. Das Technik Museum in Speyer zeigt künftig in seiner Dauerausstellung die Original-Küche der scharfzüngigen Hausmeisterin Else Kling aus der ARD-Serie «Lindenstraße». Damit ist die berühmte Filmkulisse erstmals überhaupt außerhalb der Kölner Fernsehstudios zu sehen, wie das Museum am Montag in Speyer mitteilte.

Zur Ausstellungseröffnung am Samstag (29. September) werden neben «Lindenstraße»-Produzent Hans W. Geißendörfer unter anderem die Schauspieler Marie-Luise Marjan («Helga Beimer») und Daniela Bette («Angelina Buchstab») erwartet. Das Museum informiert seit drei Jahren mit einer kleinen Schau über die legendäre Vorabendserie. Die Erweiterung der Ausstellung ist Teil der Jubiläumsfeier. (dpa/lrs)