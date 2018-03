Mannheim: (dpa/lsw) Ein Taxifahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in Mannheim aus dem fahrenden Auto gesprungen, als ihn zwei Fahrgäste bedrohten.. Wie die Polizei mitteilte, hielten die Männer dem 38 Jahre alten Fahrer einen metallen Gegenstand an den Hals, woraufhin der Mann aus dem langsam rollenden Fahrzeug flüchtete und die Unbekannten sich mit dem Auto davon machten. Wie die Täter das Steuer übernahmen und ob das Taxi nach der Flucht kurz stoppte, war zunächst unklar. Der Fahrer hatte die Männer den Angaben nach in Ludwigshafen aufgenommen und sei nach Frankfurt unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Mannheimer Schlosses bedroht wurde.