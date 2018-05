Bad Mergentheim. Freie Fahrt für Radfahrer und Inline-Skater im Südlichen Taubertal: Am Sonntag, 5. August, geht zwischen Rothenburg, Weikersheim und Bad Mergentheim zwischen 10 und 18 Uhr zum 13. Mal der autofreie Sonntag über die Bühne. Entlang der 45 Kilometer langen Strecke, an der auch zahlreiche kleinere Orte liegen, sorgen Vereine für die Bewirtung der Gäste. In Rothenburg findet ein Wein- und Bierfest statt; in Weikersheim ist ebenfalls für kulinarische Köstlichkeiten gesorgt (außerdem empfiehlt sich dort ein Abstecher ins Schloss); in Bad Mergentheim ist ein Vergnügungspark aufgebaut. An dem Tag rüstet auch der Öffentliche Nahverkehr auf. Es gibt Richtung Taubertal zahlreiche Zusatz-Züge. (kaz)