Heidelberg. Weil sie wiederholt verbotenerweise Tauben in Heidelberg gefüttert und eine Geldbuße nicht gezahlt hatte, musste eine 70-Jährige ins Gefängnis. Die mittellose Rentnerin kam Anfang März für drei Tage in Haft, teilte das Amtsgericht Heidelberg am Dienstag mit. Die Frau hatte den Tieren im Frühjahr 2010 mehrfach Haferflocken gegeben und ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro kassiert. Nachdem sie die Strafe auch zwei Jahre später noch nicht bezahlt hatte, erging auf Antrag der Stadt ein sogenannter Erzwingungshaftbefehl gegen sie. (dpa)