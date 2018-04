Heidelberg. Von bislang unbekannten Taschendieben beklaut wurde am Montagvormittag, 22.Oktober, eine 48-jährige an einer Haltestelle am Willy-Brand-Platz. Die Frau war laut Polizeibericht kurz vor halb acht in die Straßenbahn der Linie 21 eingestiegen und wurde im Gedränge zunächst von einem Mann angerempelt. Sie beobachtete, wie offenbar zwei weitere Männer mit dem "Rempler" nach einem kurzen Blickkontakt, Blockieren der Zugangstür, auf Zunicken die Straßenbahn noch an derselben Haltestelle verließen und in unbekannte Richtung verschwanden. Die Frau stellte sofort fest, dass ihr Geldbeutel mit Bargeld, Scheckkarten und persönlichen Papieren aus ihrer Umhängetasche gestohlen worden war und informierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trio verlief ohne Ergebnis. Der "Rempler" soll ungefähr 35 Jahre alt sein und 1,83 bis 1,85 Meter; er hatte sehr kurz rasierte, blonde Haare. Er trug eine dunkle Jeans und eine schwarze, leicht glänzende Jacke. Der "Türblockierer" soll ungefähr 1,85 Meter groß sein und hat ebenfalls blonde, sehr kurz rasierte Haare. Er trug zur Tatzeit einen hüftlangen, beige-braunen Parka, dunkle Jeans und einen schwarzen Rucksack, den er vor seinem Körper trug.

Der letzte Täter soll 1,85 Meter groß sein, hatte kurz rasierte Haare und war dunkel gekleidet. Alle drei hatten slawisches oder russisches Aussehen.

Ob das Trio auch für drei weitere Taschendiebstähle am Montagnachmittag in der Innenstadt verantwortlich ist, wird zurzeit ermittelt. Drei Frauen wurden zwischen 13.30 und 14 Uhr ebenfalls die Geldbeutel aus ihren Umhängetaschen gestohlen. Den unbekannten Tätern fielen mehrere hundert Euro Bargeld und Scheckkarten in die Hände. Die Tatorte waren ein Einkaufsmarkt im Menglerbau, der Bismarckplatz und ein Bekleidungsgeschäft zu Beginn der Fußgängerzone. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeipräsidiums Heidelberg-Mitte über die Nummer 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen. (pol)