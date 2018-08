Schwetzingen. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle in Schwetzingen überfallen. Der Mann bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld, wie die Polizei in Heidelberg mitteilte. Mit mehreren hundert Euro floh der Täter auf einem roten Damenrad. Ein Zeuge verfolgte den Räuber noch mit seinem Auto, verlor ihn aber bald aus den Augen. Die Fahndung der Polizei hatte zunächst keinen Erfolg. (dpa/lsw)