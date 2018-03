Mannheim. Die große Nachfrage nach Bioethanol stimmt die Südzucker-Tochter CropEnergies immer zuversichtlicher. Aufgrund des erfreulichen Geschäftsverlaufs in den ersten neun Monaten werde die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2012/13 erneut angehoben, teilte das Unternehmen am Montag überraschend mit. Der Umsatz dürfte nun auf mehr als 670 (Vorjahr: 572) Millionen Euro steigen und das operative Ergebnis auf mehr als 80 (Vorjahr: 53) Millionen Euro zulegen. Nach dem ersten Halbjahr hatte CropEnergies noch bestenfalls mit einem Umsatz von 630 Millionen Euro und einem Ergebnis von 68 Millionen Euro gerechnet.

Der Optimismus des Bioethanol-Herstellers fußt auf einem starken dritten Quartal und den gestiegenen Absatzmengen von Bioethanol. Dadurch stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten (Ende November) um 20 Prozent auf 510 Millionen Euro. Das operative Ergebnis erreichte 70 (Vorjahr: 43) Millionen Euro. Bioethanol wird als Ökokraftstoff in der Autoindustrie genutzt. Ein guter Teil des Umsatzes stammt aber auch aus sogenannten Kuppelprodukten. So werden beispielsweise bei der Produktion von Bioethanol zurückbleibende Proteine als Futtermittel vermarktet. (dpa/lsw)