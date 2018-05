Stuttgart. (dpa) Ein Brand im Stuttgarter U-Bahn-System hat am Samstag den öffentlichen Nahverkehr in der Innenstadt behindert. Zwei Stationen wurden wegen starker Rauchentwicklung geräumt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auslöser sei ein technischer Defekt an der Stromversorgung in der Haltestelle Charlottenplatz gewesen. Feuerwehrleute stellten fest, dass der Rauch aus einem Lüftungsschacht in einer Zwischendecke drang.

Durch eine Röhre hätte er auch zur nächsten Haltestelle am Schlossplatz gelangen können. Deshalb wurde auch diese evakuiert. Beide U-Bahn-Stationen sowie die Verbindungsröhre mussten gelüftet werden und waren für rund drei Stunden nicht betretbar, wie der Polizeisprecher sagte. Anschließend fuhren die Stadtbahnen wieder. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.