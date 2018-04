Mannheim. Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Freitag in Mannheim eskaliert. Nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Innenstadt hätten die beiden ihren Streit in einer Gaststätte fortgesetzt, berichtete die Polizei. Einer der Männer zückte ein Messer und verletzte den Kontrahenten am Oberkörper. Laut Polizei waren die Schnittwunden nicht lebensgefährlich. Wie es zu dem Streit kam, war zunächst unklar. Die Polizei verhörte die Beiden. (dpa/lsw)