Von Claus-Peter Bach

Mannheim. "Dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind", betonte Kerstin Holze, die Vorsitzende der Deutschen Turnerjugend (DTJ), in Mannheim anlässlich der förmlichen Kooperationsverlängerung zwischen der Nachwuchsorganisation des Deutschen Turnerbundes (DTB) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Die beiden um das gesundheitliche Wohl der Heranwachsenden besorgten Institutionen arbeiten seit dem Deutschen Turnfest 1994 in Hamburg zusammen und haben nun einen Vertrag bis zum Internationalen Deutschen Turnfest 2017 in Berlin unterschrieben. "Ich bin sicher, dass unsere Zusammenarbeit noch länger anhält", gab sich DTB-Präsident Rainer Brechtken zuversichtlich.

Aus "kleinem Beginn" sei "eine enge und stabile Kooperation geworden", freute sich BZgA-Direktorin Professor Elisabeth Pott, die begründete, warum ihre Organisation so gerne mit der DTJ und anderen Sportverbänden zusammenarbeitet: "Die Vereine fördern nicht nur die Gesundheit der Menschen von der Jugend bis ins Alter, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl, das in unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht."

Die Gemeinschaft - auch unter Behinderten und Nichtbehinderten, Ureinwohnern und Migranten - zu fördern, sei in den Vereinen, in denen die Menschen viel gemeinsame Zeit beim Training, Wettkampf und Spiel verbringen, "am besten möglich."

Es sei hinreichend erforscht, dass Einsamkeit Krankheiten verursacht. Bewegung und Sport aber halten Körper und Geist länger fit, betonte Professor Pott, die medizinische Erkenntnisse auflistete: "Bildgebende Verfahren haben gezeigt, dass Bewegung das Gehirn gesund hält. Und die Ärzte wissen längst, dass regelmäßiger Sport Medikamente - zum Beispiel bei Diabetes - ersetzen kann." Im Alter solle man sich also nicht schonen, sondern die gewonnene Freizeit für Bewegung nutzen.

Kerstin Holze und Rainer Brechtken unterstrichen, dass die Vereine verpflichtet seien, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen durch qualifizierte Übungsleiter betreuen zu lassen und empfahlen das Ausbildungsprogramm des DTB. Die BZgA möchte ihre Suchtprävention auf ältere Menschen ausweiten. "Hoffentlich verbieten die mir nicht mein tägliches Viertele Rotwein", sorgte sich sogleich ein Turnvater aus der Kurpfalz.