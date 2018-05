Von Stefan Zeeh

Rauenberg/Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis macht ernst mit der Energiewende. Bereits seit Oktober 2011 ist das Biomasseheizkraftwerk der AVR Energie GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR), in Betrieb. Jetzt beteiligt sich der Kreis an der Solarpark Rauenberg GmbH & Co. KG.

Allerdings stößt diese Beteiligung nicht bei allen Fraktionen im Kreistag auf Begeisterung. In der jüngsten Sitzung des Gremiums kam es zu einer kontroversen Diskussion. Selbstverständlich seien die Grünen für den Ausbau der regenerativen Energien, betonte Wilfried Weisbrod. Trotzdem stimmte seine Fraktion, genauso wie die FDP und Teile der CDU-Fraktion, der vorgeschlagenen Beteiligung der AVR Energie GmbH am Solarpark Rauenberg nicht zu.

Um was geht es? Der von den Unternehmen Wirsol Solar und aeris Capital, beziehungsweise deren Nachfolgerin Risea Erste Solar, auf dem Gelände der ehemaligen Tongrube Unterfeld bei Rauenberg errichtete Solarpark mit 18 800 Modulen und einer Leistung von 4,5 Megawatt, ist bereits seit Juni dieses Jahres am Netz. Das geschah, um die damals gültige Einspeisevergütung für den Solarpark sicherzustellen.

Wirsol Solar und Risea Erste Solar hatten jedoch bereits im Vorfeld der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises eine Beteiligung an dem Solarpark angeboten. Damit die Tochtergesellschaft der AVR, die AVR Energie, sich an dem Projekt beteiligen kann, war jedoch eine Entscheidung des Kreistages notwendig, und diese war erst nach der Inbetriebnahme des Solarparks möglich.

Seine ablehnende Haltung gegenüber der Beteiligung der AVR Energie an dem Solarpark begründete Weisbrod unter anderem mit der Verbindung der Wirsol Solar AG mit dem Fotovoltaikmodulhersteller Suntech, dem Premiumpartner von Wirsol. "Damit kommt es gar nicht erst zu einer Ausschreibung für die Fotovoltaikmodule", betonte der Grüne. Weisbrod verwies weiterhin auf die von den Grünen bereits abgelehnte Verbindung der AVR Energie mit der Wirsol Solar über die gemeinsamen Gesellschaft "AW Energie", die unter anderem den Ausbau von Windkraftanlagen in der Region fördern soll. Damals hatten die Grünen angemerkt, dass Wirsol Solar keine Erfahrung auf dem Gebiet der Windenergie habe.

Claudia Felden (FDP) machte deutlich, dass ihre Fraktion die Ausweitung der Geschäftsfelder der AVR kritisch sehe. "Die AVR soll sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren", betonte sie. Zudem würden durch die Beteiligung öffentlicher Unternehmen an derartigen Projekten private Investoren vom Markt verdrängt. "Das lehnen wir ab", machte sie die Haltung der FDP-Kreistagsfraktion deutlich. SPD-Fraktionschef Ralf Göck sieht in der Beteiligung am Solarpark allerdings ein risikoloses Geschäft, ganz im Gegensatz zu dem von der AVR Energie betriebenen Biomasseheizkraftwerk in Sinsheim, das derzeit rote Zahlen schreibt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Bruno Sauerzapf sprach sich für das Engagement des Staates an Projekten wie dem Solarpark in Rauenberg aus, denn man dürfe nicht alles den Privaten überlassen. "Wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen, müssen wir uns an dem Solarpark beteiligen", machte schließlich Hans Zellner (Freie Wähler) deutlich, dass man den vorgelegten Gesellschaftervertrag befürworte.

Mehrheitlich stimmte der Kreistag schließlich dem vorgelegten Vertrag zu. Danach beteiligen sich die drei "Eigner" mit jeweils 500 000 Euro am Solarpark. Die Summe von 1,5 Millionen deckt jedoch nur zu einem Teil die Investitionssumme von rund 6,7 Millionen Euro, so dass weitere 5,2 Millionen Euro aus Fremdmitteln zufließen müssen.