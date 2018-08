Verschneite Krokusse am Ostersonntag in Buchenbach im Schwarzwald. Foto: dpa

Stuttgart/Rhein-Neckar. (dpa/rl) Zu Beginn Sommerzeit hat der Winter am Ostersonntag immer noch große Teile des Südwestens fest im Griff. Am Vormittag kam es laut Deutschem Wetterdienst im ganzen Land zu Schneegestöbern bei ausnahmsweise wenig Frost.

In der Metropolregion schwanken die Temperaturen laut dem Ingelheimer Wetterdienst "Wetterkontor" am Ostersonntag noch zwischen plus 6 Grad am Tag und können Nachts auf bis zu minus 6 Grad sinken. In der Landeshauptstadt fielen noch bis zum Mittag Schneeflocken bei Null Grad. Die Straßen waren jedoch größtenteils frei.

Laut "Wetterkontor" werden die Tagestemperaturen in der Region von Ostermontag bis zum Freitag leicht auf 8 Grad steigen. Mit 1 bis 4 Grad minus bleibt es Nachts jedoch weiterhin frostig. Ab Dienstag sind nochmal Schneeschauer angesagt, die bis Donnerstag gebietsweise in Regen übergehen.

Der März war dieses Jahr nicht nur gefühlt kälter, wie die Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigten. Im Schnitt lag die Temperatur bei 1,7 Grad - knapp zwei Grad kälter als in den Jahren davor. In Freudenstadt lagen Anfang des Monats noch 27 Zentimeter Neuschnee. Die kälteste Nacht in Baden-Württemberg wurde in Buchen gemessen: minus 14,7 Grad zeigte das Thermometer in der Nacht zum 14. März. Die meisten Sonnenstrahlen konnte man in Metzingen erhaschen: Mit 126 Sonnenstunden im ganzen Monat März liegt die Stadt an der Schwäbischen Alb ganz vorn.

Nirgendwo ließ sich die Sonne deutschlandweit so selten blicken, wie in Baden-Württemberg. Dafür platzierte sich der Südwesten beim Niederschlag ganz weit vorne. Nur im Saarland regnete es häufiger. Für Ostermontag und die Tage danach kündigten die Meteorologen zwar etwas freundlicheres Wetter an, der Frühling lässt jedoch noch auf sich warten.