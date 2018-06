Ludwigshafen. Ein 32-Jähriger ist in Ludwigshafen unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, seinen Vater umgebracht zu haben. Der Verdächtige war laut Polizei am Montagmorgen zur Arbeitsstelle seiner Mutter gekommen und hatte ihr erzählt, er habe seinen Vater geschlagen. Danach flüchtete der 32-Jährige. Die Frau sei dann sofort in ihre Wohnung gefahren und habe dort ihren toten Mann (61) gefunden.

Nach einer umfangreichen Fahndung konnte der Sohn in der Wohnung seiner Freundin festgenommen werden. Zu den Mordvorwürfen habe er noch keine Angaben gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Er schweige und sei nicht vernehmungsfähig.

Der 61-Jährige ist laut Polizei an seinen massiven Verletzungen gestorben. Details zu der Gewalttat oder einem möglichen Motiv des Sohnes nannte der Polizeisprecher nicht. Am Dienstag soll eine Obduktion der Leiche Hinweise zu den Hintergründen der Tat bringen. (dpa)