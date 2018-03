Von Carsten Blaue

Schriesheim. Der Schutz der "Spanischen Flagge" war nicht der Auslöser für die Schriesheimer Rebflurbereinigung. Es ging nicht um diesen Schmetterling, sondern um Riesling. Dessen Anbau wollten die Schriesheimer in den Weinbergen rund um die Strahlenburg für die nächsten Generationen sichern. Längst waren viele Flächen verwildert in den schwer zu bewirtschaftenden Steillagen. Rebzeilen auf Terrassen sollten den Weinbau wieder leichter machen in den Schaufensterlagen der Weinstadt an der Bergstraße. Doch Flora und Fauna durften dabei eben nicht außen vor bleiben, zumal die Rebhänge in einem Natur- und Vogelschutzgebiet liegen. Es war keine leichte Aufgabe, das alles unter einen Hut zu bekommen. Doch es gelang.

Seit die neuen Rebterrassen vor vier Jahren mit jungen Weinstöcken bepflanzt wurden, gilt die Schriesheimer Rebflurbereinigung als ein Vorzeigebeispiel für Weinbau im Umfeld schützenswerter Lebensräume. Rund 17 Hektar groß war das Gebiet, das unter Federführung des Amtes für Flurneuordnung in Sinsheim neu gestaltet wurde. Auf etwa einem Drittel dieser Fläche wird kein Wein mehr angebaut. Diese Bereiche dienen der Vernetzung der Biotope, die sich über den ganzen Hang verteilen - das Ganze sieht aus wie ein Mosaik. Rund 500 Quadratmeter Trockenmauern wurden entweder bewahrt oder neu aufgebaut - als Lebensräume für alles Schützenswerte, das hier, im sogenannten "Kuhberg", kreucht und fleucht. Und dazu gehört eben auch die "Spanische Flagge", eine ebenso stark gefährdete Schmetterlingsart wie der hier zu findende Lindenwald-Sichelflügler. Er ist im Umweltbericht der Stadt Schriesheim ebenso zu finden wie beispielsweise die Mauereidechse, die Gelbbauchunke oder Vogelarten wie die Dorngrasmücke und der Grünspecht. Die Liste stark gefährdeter Geschöpfe, die zwischen den Weinbergen leben, ist lang. Die Liste der Artenvielfalt entlang der Wingertwege ist noch viel länger. Dazu kommen Pflanzen, Flechten und Moose.

Neu angelegte Trockenmauern und Biotope hat sich die Natur zurückgeholt. Ein Pflegeplan, den die Sinsheimer Behörde aufgestellt hat und die Stadt Schriesheim jetzt noch umsetzen muss, soll dafür sorgen, dass das auf Dauer so bleibt. Und damit auch Wanderer und Spaziergänger auf den neuen Weinbergwegen wissen, was sie da vor sich haben, informiert ein drei Kilometer langer "Themenweg" auf Schautafeln über den "Lebensraum Kuhberg".

Mit Schriesheims Rebflurbereinigung ist es also gelungen, den Interessen von Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismusförderung gerecht zu werden. Das würdigte das Land mit einem Preis im Landesentwicklungswettbewerb bereits im Jahr 2009, und auch der Metropolregion Rhein-Neckar war das Projekt vor zwei Jahren eine Auszeichnung im Wettbewerb "Landschaft in Bewegung" wert. Die Flurneuordnung in Schriesheim habe gezeigt, dass es möglich sei, "Flächen gut zu entwickeln, dadurch die heimische Kulturlandschaft aufzuwerten und damit Mensch und Natur gleichermaßen zu dienen", hatte Landrat Stefan Dallinger seinerzeit gesagt.

Die Winzer freut's noch heute, die Wanderer auch. Und der "Spanischen Flagge" schadet es auch nicht.