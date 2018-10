Worms. Beim Klinikum Worms ist eine weitere Beschwerde nach einer Behandlung durch den mutmaßlichen Skandalarzt aus den Niederlanden eingegangen. Eine Frau habe sich telefonisch gemeldet und berichtet, ihre Tochter habe Schmerzen nach einem neurologischen Eingriff im Januar 2011 gehabt, berichtete das Klinikum am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung. Die Anruferin wolle dies eventuell von einem Anwalt prüfen lassen. Der Mediziner war von August 2010 bis Februar 2011 in dem Klinikum angestellt. In seiner Heimat ist der Arzt wegen mutmaßlich falscher Diagnosen in den wohl größten medizinischen Strafprozess in der niederländischen Geschichte verwickelt.

Das Klinikum erklärte, die Behandlungsunterlagen zu dem neuen Fall seien überprüft worden, ohne jedoch Besonderheiten festzustellen. Eine Klage wegen falscher Behandlung ist derzeit vor dem Landgericht Mainz anhängig. Das Klinikum erklärte, auch nach einer erneuten medizinischen Prüfung sei man überzeugt, dass die Behandlung in diesem Fall ebenfalls regelkonform war. Weitere schriftliche Beschwerden oder Anfragen zu der Zeit, in der der Arzt in Worms tätig war, gebe es nicht.

Niederländische Medien haben den Mann «Dr. Frankenstein» genannt. Mindestens 13 Patienten sollen wegen falscher Befunde unnötig am Gehirn operiert worden sein. Als dies bekanntwurde, entließ das Klinikum Heilbronn den Mediziner. (dpa/lrs)