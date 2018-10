Sinsheim. (kel) Eine geplante Kundgebung von Rechtsextremisten in der Innenstadt am morgigen Samstag und damit einen Tag vor der Bundestagswahl ruft den geschlossenen Widerstand von Stadt, Gemeinderat und Parteien auf den Plan. "Wir müssen und wir werden Flagge zeigen", kündigte Oberbürgermeister Jörg Albrecht an und rief die Sinsheimer auf, sich an einer Gegendemonstration zu beteiligen.

Vorangegangen war der Versuch der Stadtverwaltung, einen Neonazi-Aufmarsch unter Hinweis auf die gleichzeitig stattfindende Lehrstellenbörse und das damit verbundene Konfliktpotenzial zu unterbinden. Einen entsprechenden Bescheid wiederum wollen die Ultrarechten heute vor dem Verwaltungsgericht kippen - offenbar mit guten Erfolgsaussichten, wie OB Albrecht schwant. Deshalb will die Stadt vorab für eine Gegenkundgebung mobilisieren und Sinsheim nicht den Rechtsradikalen überlassen.

Treffpunkt soll ab 13 Uhr die Ecke Allee/Friedrichstraße sein. Die Aktion ist nicht zuletzt Reaktion auf sich häufenden Auftritte der überwiegend von auswärts anreisenden Rechtsextremisten in der Großen Kreisstadt, die Sinsheim offenbar zu einer ihrer Hochburgen hochstilisieren wollen.

Bislang reagierte die Bevölkerung weithin mit Nichtkenntnisnahme bis Verärgerung. Am vergangenen Samstag allerdings war ein NPD-Stand von Vermummten gestürmt worden. Der Vorfall dient jetzt offenbar als Steilvorlage für einen erneuten Auftritt der Extremisten in der Stadt.