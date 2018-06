Sinsheim. Das Schlagerspiel von 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München am 2. November ist ausverkauft. Dies vermeldete der Fußball-Bundesligist am Montag. Ihr nächstes Heimspiel in der 30.150 Zuschauer fassenden Rhein-Neckar-Arena bestreitet die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol am 18. Oktober (20.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen. (dpa-lsw)