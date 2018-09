Das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim hat in den vergangenen Jahren hohe Verluste gemacht. Die Übernahme durch die Uniklinik Heidelberg soll das Krankenhaus wieder in die Gewinnzone bringen. Fotos: Peter Dorn

Das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim hat in den vergangenen Jahren hohe Verluste gemacht. Die Übernahme durch die Uniklinik Heidelberg soll das Krankenhaus wieder in die Gewinnzone bringen. Fotos: Peter Dorn

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Heidelberg und Heppenheim könnten uns in die Zange nehmen." Uwe Kleefoot wählt einen Begriff aus dem Militärjargon, um auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Als mögliches Ziel einer "feindseligen" Aktion hat der SPD-Kreisrat die GRN-Klinik in Weinheim ausgemacht.

Grund seiner düsteren Vision ist die Übernahme des Kreiskrankenhauses Bergstraße in Heppenheim durch die Uniklinik Heidelberg (die RNZ berichtete). Auch die CDU-Fraktion ist alarmiert. Auf Initiative seiner Parteifreunde aus dem Rhein-Neckar-Kreis hin hat Landtagsabgeordneter Karl Klein jetzt eine "Kleine Anfrage" an die Landesregierung gestellt - er möchte unter anderem wissen, welche Auswirkungen die Übernahme auf die Weinheimer Klinik haben könnte. Um was geht es? Das Kreiskrankenhaus Bergstraße, eine Klinik der Grund- und Regelversorgung, hat in den vergangenen beiden Jahren Verluste in Höhe von rund vier Millionen Euro gemacht. Die derzeitige Auslastung ist schlecht, dazu stehen in den kommenden Jahren hohe Investitionskosten ins Haus.

Nun soll also das Universitätsklinikum quasi die Kastanien aus dem Feuer holen. Die Heidelberger waren allerdings nicht der einzige Interessent an der hessischen Klinik. Angebote hatten beispielsweise auch das Universitätsklinikum Mannheim, das Klinikum Darmstadt, die Ameos-Gruppe und die Helios-Kliniken abgegeben. Den Zuschlag hatte letztendlich die Uniklinik erhalten. So weit, so gut.

Im Rhein-Neckar-Kreis allerdings sieht man die Übernahme - vorsichtig ausgedrückt - mit gemischten Gefühlen. Schließlich könnte sich die nur knapp 15 Kilometer entfernte Klinik in Heppenheim zum direkten Konkurrenten der GRN-Vorzeigeklinik in Weinheim mausern, die auch zahlreiche Patienten aus Hessen zu ihren Kunden zählt. Das Weinheimer Krankenhaus gehört zum Verbund der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH (GRN), die außerdem Kliniken in Schwetzingen, Sinsheim und Eberbach betreibt. Was die Sache zusätzlich kompliziert: Die GRN hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Uniklinik Heidelberg. Die sieht unter anderem bei wichtigen Vorhaben eine gegenseitige Informationspflicht vor. "Dem ist die Uniklinik nachgekommen", sagt GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger auf RNZ-Nachfrage.

Man sei im Vorfeld über die Absichten des Kooperationspartners unterrichtet gewesen. Übrigens hatte auch die GRN von der "Brautschau" erfahren, aber kein Interesse an einer Übernahme gezeigt. Was die Heidelberger in Heppenheim nun aber genau vorhaben, davon weiß Burger nichts. "Die Informationen fließen spärlich", zeigt er sich irritiert. Er werde jetzt auf die Uniklinik zugehen, um schnellstmöglich Klarheit zu bekommen. Denn wenn die Klinik in Heppenheim attraktiver wird, könnte dies zu Lasten von Weinheim gehen. Das ist Burger natürlich klar.

Deshalb werde er bei den Gesprächen mit der Uniklinik deutlich machen, dass durch die Übernahme der Klinik in Weinheim keine Nachteile entstehen dürfen. Gegenüber der RNZ zeigt sich der GRN-Chef optimistisch: Ein gutes Nebeneinander in verschiedenen Disziplinen sei möglich. So habe Weinheim beispielsweise eine große gynäkologische Abteilung und werde künftig einen Schwerpunkt auf die Bestrahlung legen. Heppenheim wiederum sei stark im Bereich der Neurologie und habe viele Schlaganfallpatienten. "Spannungen machen doch gar keinen Sinn", lautet sein Fazit.

Interessant bleibt indes, woher die Uniklinik das Geld für die Investitionen - im Gespräch sind 58 Millionen Euro - nehmen will. Das möchte auch CDU-Fraktionschef Bruno Sauerzapf wissen. "Kredite, eigene Mittel oder gar Landesmittel?", stellt er in den Raum. Sollte Geld vom Land fließen, würde Baden-Württemberg allerdings das Örtlichkeitsprinzip aufgeben, stellt Sauerzapf abschließend fest.