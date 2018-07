Von Sören S. Sgries

Heidelberg. "EURO-Rettungspolitik, Der Weg in den Schuldensumpf!" prangt über der Bühne. Mit großem EURO. Und mahnendem Ausrufezeichen hinter dem Schuldensumpf. Das ist der Duktus, mit dem die junge "Alternative für Deutschland" (AfD) auftritt, die sich selbst nicht als Partei, sondern als "eine Volksbewegung" begreift. Ihr umjubelter Starredner an diesem Abend in der Heidelberger "Print Media Academy" ist Joachim Starbatty (73), AfD-Spitzenkandidat in Berlin und emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre in Tübingen.

Und irgendwie fühlt man sich tatsächlich in eine Vorlesung versetzt, wenn Starbatty fast 90 Minuten lang seine Rede hält: Da geht es um Inflation, um die Geldpolitik der Notenbanken, um das Auf- und Abwerten von Währungen. Es geht um Immobilienblasen, um den Anstieg der Lohnkosten, um Kündigungsschutz-Klauseln. Kurz: Es geht um all das, was dem einfachen Bürger im Normalfall viel zu kompliziert ist. "Finanzkram" eben, bestens aufgehoben bei den Experten. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Undurchschaubar hieß vor der Eurokrise: Verstehen wir nicht, kümmert uns nicht. Jetzt heißt es: Da geht es um unser Geld, um Steuermilliarden und Privatvermögen, wir wollen nichts verlieren. Diese Stimmung nutzt die AfD.

Gerade Starbatty ist einer, der das allgemeine Unbehagen in Worte fassen und die Mechanismen aufzeigen kann. Deshalb redet er in Talkshows. Deshalb verfolgen in Heidelberg rund 250 Menschen seine Rede und lassen sich hinterher sein neuestes Buch signieren.

Das Problem ist nur: Hier steht kein neutraler Professor vor seinen Studenten, der erklärt und kritisch diskutieren lässt. Darauf weist schon der Titel seines knallrot gebundenen Werkes hin: "Tatort Euro: Bürger, schützt das Recht, die Demokratie und euer Vermögen". Sondern hier wirbt jemand um Stimmen, dessen Überzeugungen der Begriff "Euro-Kritiker" fast schon verharmlost. 1997 reichte Starbatty erstmals vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen die Einführung des Euro ein. Seitdem taucht er regelmäßig in Karlsruhe auf, wendet sich gegen die Griechenlandhilfen und gegen den Rettungsfonds der EU. Bislang erfolglos.

Erfolgreicher wird, so die verbreitete Überzeugung an diesem Abend, der Bundestagswahlkampf verlaufen. "Was will die AfD mit - möglicherweise - 10 Prozent im Bundestag gegen eine Große Koalition machen?", wird aus dem Publikum gefragt. Es wird gelacht, so utopisch scheint die Zahl. Starbatty scherzt, er werde "einen Luftsprung" machen.

Doch für ganz unmöglich hält er es nicht - und verweist auf Wolfgang Schäubles Erklärung zum weiteren Hilfsbedarf der Griechen. "Ich weiß, dass er um Ecken denkt", orakelt Starbatty über den Finanzminister, "warum hat er uns also diese Vorlage gemacht?" Und er liefert die Antwort: "Wenn unsere 4,5 Prozent verloren gehen, dann gibt es Rot-Rot-Grün" - und das wolle Schäuble unbedingt verhindern. Also: Wahlkampfhilfe vom CDU-Finanzminister für die Euro-Rebellen, damit die AfD die Fünf-Prozent-Hürde nimmt.

Man kann solche Gedankenspiele als Spinnereien abtun. Doch selbst seriöse Demoskopen sehen ein großes Potenzial für die AfD, die bei den Euroskeptikern aus allen Lagern, von der FDP bis zur Linken, Stimmen sammeln könnte. Und: Die frustrierte Nichtwähler wieder an die Urnen bringen könnte.

Das erscheint plausibel, beobachtet man die Reaktionen auf Starbatty. Nur ein Wunsch der AfD-Kandidaten dürfte nicht aufgehen: Dass wahrgenommen wird, dass "wir mehrere Themen haben", wie der Heidelberger Direktkandidat Jens Zeller wirbt. Ja, es gibt kurze Statements zur Sicherheit der Rente oder zur Energiewende. Doch hängen bleibt am Ende vor allem die Kernbotschaft: Die Einführung des Euro war ein Fehler - und deshalb müsse jetzt die Eurozone verkleinert werden. Raus also mit Griechen, Spaniern, (Süd-)Italienern. Und: Natürlich dürfe man den Pleitenationen keine deutschen Steuermilliarden hinterherschmeißen. Reicht das für mehr als fünf Prozent? Die AfD ist sich sicher.