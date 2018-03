Vier Verletzte - davon eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen - forderte am Montagvormittag ein Unfall auf der B 36. Foto: Priebe

Schwetzingen. (pol/RNZ) Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Frau bei einem schweren Unfall auf der B 36 zwischen Hockenheim und Schwetzingen am Montagvormittag. Nach Angaben der Polizei war gegen 10 Uhr ein Kombi auf der zweispurigen Bundesstraße bei einem Überholvorgang auf möglicherweise glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Dabei prallte er in die Mittelleitplanke und schließlich gegen einen Kleinwagen, der von der L 722 kommend auf die B 36 in Richtung Schwetzingen einfahren wollte.

Der Kleinwagen kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Während sich der 62-jährige Fahrer leicht verletzt selbst befreien konnte, wurde die 56-jährige Beifahrerin eingeklemmt, wurde von der Feuerwehr befreit und musste schließlich mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Der 45-jährige Fahrer des Kombis blieb unverletzt, seine 44-jährige Beifahrerin zog sich ebenfalls leichtere Verletzungen zu, so die Polizei weiter.

Die B 36 musste ab Hockenheim Nord in Richtung Schwetzingen bis etwa 13.15 Uhr voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt die Gesamtschaden auf ungefähr 23.000 Euro und sucht unter Telefon 06221/99-1870 Zeugen des Unfalls.