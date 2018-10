Schriesheim. Ein Teilabschnitt der Talstraße (L536) wird am Donnerstag, 2. Mai, und am Freitag, 3. Mai, jeweils zwischen 8.30 und 15.30 Uhr, halbseitig gesperrt, teilt die Polizei mit. Nach Informationen des Regierungspräsidiums Karlsruhe müssen wegen eines Hangrutsches Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, die diese halbseitige Sperrung mit Ampelregelung erforderlich machen.

Betroffen ist ein 400 Meter langer Streckenabschnitt ab der Einmündung Branichstraße in Richtung Wilhelmsfeld, wobei die nördliche Fahrbahnseite gesperrt werden muss.

Es wird mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehrs zu rechnen sein.