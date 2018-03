Schönbrunn. Tödlich verletzt wurde am Mittwoch Morgen ein Zweiradfahrer bei einem Unfall auf der L 595 zwischen Schönbrunn-Haag und Allemühl. Nach Angaben der Polizei kam der 17-Jährige mit seinem Moped gegen 7.30 Uhr in einer Kurve von der Straße ab und stürzte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Straße musste rund drei Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (rnz)