Von Roland Fink

Sandhausen. Kerwezeit: Zeit der Ausgelassenheit und des Feierns. Vor allem die Hopfengemeinde Sandhausen kehrt von Samstag bis Dienstag den ganzen Charme des "Sandhäuser Goldes" heraus, ein Gebräu mit einem Alkoholgehalt von rund fünf Volumen-Prozent. Wesentlich Härteres im Gepäck haben Kerwebesucher, die bereits angeheitert und angeheizt die Kerwe aufsuchen. Die Hopfengemeinde versucht seit Jahren, das Rucksacksaufen einzuschränken und aus dem Ortskern zur Kerwezeit zu verdrängen. War es vor Jahren noch eine Allgemeinverfügung, die der Bürgermeister erlassen hat, so wird derzeit ordnungspolitisch zur Polizeiverordnung gegriffen. Diese beschloss der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung ohne Aussprache oder Wortmeldung.

Auch auf Nachfrage der RNZ wollte sich keine Fraktion zur Entscheidung äußern. Demnach wird es zur Sandhäuser Straßenkerwe eine Polizeiverordnung zur Begrenzung von Alkoholkonsum geben. Der Bereich, in dem solch eine Verordnung gilt, muss genau definiert werden. In Sandhausen umfasst er im Groben den Festplatz mit Bahnhofstraße, Hinterm Haag, Burgstraße, Kleegartenstraße und die Straße "Am Festplatz". In diesem Geltungsbereich ist es verboten, auf öffentlichen Flächen alkoholische Getränke jeglicher Art mitzuführen, sofern erkennbar sein sollte, dass diese auch im genannten Areal konsumiert werden könnten.

Das Trinken von alkoholischen Getränken ist daher auch verboten. Konzessionierte Freisitzflächen sind allerdings davon ausgenommen. Das Verbot soll gelten ab 14 Uhr am Kerwesamstag bis Sonntag 2 Uhr, von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 1 Uhr, und von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 1 Uhr.

Und mit welcher Strafe muss ein gemaßregelter Zecher rechnen? Mit einer Geldbuße von mindestens fünf Euro und höchstens 1000 Euro, bei Fahrlässigkeit mit höchstens 500 Euro, meint der Gemeinderat. Wann die Polizeiverordnung in Kraft tritt, ist nicht auf einen genauen Tag festgelegt, sie gilt am Tage nach ihrer Bekanntgabe. In Sandhausen zählt dabei der Ausgabetag des Amtsblattes.

Die Polizeiverordnung wird allerdings nach dem 16. Oktober außer Kraft treten. Diese Satzung scheint in Sandhausen notwendig zu sein, um den Missbrauch von Alkohol über die Kerwezeit einzudämmen. 2011 wurden von den Ordnungs- und Sicherheitskräften 150 Flaschen konfisziert. Allerdings weniger von Jugendlichen, diese Zahl ist laut Verwaltung rückläufig. Es sind eher die Erwachsenen.

Sicherheitskräfte wird es trotz der Polizeiverordnung geben. Diese jetzt erlassene temporäre Rechtsnorm der Gemeinde muss allerdings der Fachaufsicht vorgelegt werden. So hat der Rhein-Neckar-Kreis darauf hingewiesen, dass es in ähnlichen Fällen zu Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes kam, mit denen derartige Verfügungen und Verordnungen aufgehoben wurden. In Wiesloch oder Nußloch war dies vor Jahren der Fall.

Bürgermeister Georg Kletti zeigte sich auf Nachfrage überzeugt davon, dass die jetzt erlassene Verordnung erneut oder sogar verstärkt dazu beiträgt, dass die Sandhäuser Kerwe nicht durch uneingeschränkten Alkoholkonsum beeinträchtigt wird. "Die Besucher, die Anwohner und die Nachbarschaft rund um die Kerwemeile sind zu schützen, Verwaltung und Vereine leisten dabei seit Jahren wertvolle Hilfe, um die Sandhäuser Kerwe zu einem gelungenen Fest ohne Ärger werden zu lassen", war sich der Rathauschef sicher.