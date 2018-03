Darmstadt/Sandhausen. Mit einer deutlichen 1:4-Niederlage bei Darmstadt 98 starteten die Fußballer des SV Sandhausen am Samstag in die Rückrunde der dritten Liga. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachten Wölk und Gaebler die Gastgeber mit 2:0 in Führung, ehe Neuzugang Nico Klotz die Kurpfälzer kurzzeitig wieder heranbrachte. Heil und Latza sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung zugunsten der "Lilien". Trotz der Niederlage bleibt der SV Sandhausen als Zweiter auf einem der Aufstiegsplätze. (rnz)