Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Torwart Michael Langer vom Ligarivalen FSV Frankfurt verpflichtet. Der 27 Jahre alte Österreicher ist der sechste Neuzugang beim Aufsteiger und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014, der sowohl für die 2. als auch die 3. Liga gilt. Langer kam als Nummer zwei in Frankfurt hinter Patric Klandt seit 2010 nur zu fünf Zweitligaeinsätzen. Ein ähnliches Los droht ihm auch in Sandhausen. «Daniel Ischdonat geht als Nummer eins in die neue Saison, doch wir benötigen noch eine Alternative auf der Torhüterposition, und deshalb haben wir Michael Langer verpflichtet», erklärte Sandhausens Trainer Gerd Dais am Dienstag. (dpa)