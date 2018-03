Von Klaus Welzel, Christian Altmeier und Julie Dutkowski

Heidelberg/Stuttgart. Mit dem neuen Kultusminister Andreas Stoch soll die Schulpolitik geordneter vorangehen, sagt SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel im Interview.

Herr Schmiedel, um ein Haar hätten wir heute den künftigen Kultusminister von Baden-Württemberg zu Gast gehabt. Warum haben Sie nicht zugegriffen, als Vize-Ministerpräsident Nils Schmid Ihnen den Posten anbot?

Das ist ein Gerücht, das sich irgendwie verselbstständigt hat. Tatsache ist, dass ich mir mit Nils Schmid einig bin, dass er an der Spitze der Landespartei steht und ich an der Spitze der Fraktion. Ansonsten hätte ich ja auch von Anfang an in die Regierung gekonnt.

Wie lange geben Sie Herrn Stoch Bewährungszeit?

Der neue Kultusminister Andreas Stoch braucht keine Bewährungszeit. Die bildungspolitischen Leitlinien sind längst abgesteckt, da ändert sich auch nichts dran.

Ministerpräsident Kretschmann hat betont, dass es beim Abbau der 11.600 Lehrerstellen bleibt. Sehen Sie das genauso?

In diesem Schuljahr ist noch überhaupt nichts gestrichen worden, dafür gibt es 25.000 Schüler weniger. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass man mit den Lehrerverbänden Tacheles darüber redet, was ist real und was nicht. Die amtliche Schulstatistik zeigt nämlich, dass es in allen Fällen besser geworden ist in diesem Schuljahr.

Die Schulpolitik ist das Thema, mit dem Sie Punkte sammeln können. Werden die Reformen jetzt ein bisschen im Tempo verlangsamt?

Es geht jetzt etwas geordneter voran. Ich habe selbst auch letztes Jahr Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt. Viele hatten den Eindruck, sie werden nicht über die nächsten Schritte informiert. Wir haben jetzt die nächste Runde der Gemeinschaftsschulen, über deren Zulassungskonzeption wir uns schon verständigt haben. Wir haben auch schon die Eckpunkte besprochen, wie dann die regionale Schulentwicklung gemeinsam vorangetrieben wird. Es geht jetzt Zug um Zug weiter – und zwar miteinander. Das ist das allerwichtigste.

SPD und Grüne haben erfolgreich die OB-Sessel in Stuttgart und Karlsruhe erobert, unter anderem durch Unterstützung nach dem ersten Wahlgang. Wird es so etwas auch in Heidelberg 2014 geben?

Die Erfahrung zeigt, dass Schwarz-Gelb keine Chance hat, wenn Grün-Rot oder Rot-Grün sich absprechen. Die nächste Bewährungsprobe für solche Strategien ist aus meiner Sicht die Bundestagswahl, wo sich durch die gemeinsame Aufstellung mehr Direktmandate erobern lassen, als wenn jeder für sich marschiert. Da werden wir zu gegebener Zeit Gespräche führen.

Wie sieht so eine gemeinsame Aufstellung dann auf dem Wahlzettel aus?

Man kann natürlich angesichts früherer Tendenzen schauen, dass man über die Erststimmen einem Kandidaten, entweder einem roten oder einem grünen, die notwendigen Prozentpunkte verschafft.

Nach den neuesten Umfragen liegt die FDP bei zwei Prozent. Die SPD hat aber auch abgenommen. Woran liegt das?

Die Menschen sind noch nicht im Wahlmodus. Wenn der Wahltag näher rückt, werden die Themen in den Mittelpunkt kommen, die das Leben der Menschen in den nächsten Jahren beschäftigen. Sicherer Arbeitsplatz mit fairem Lohn, bezahlbare Wohnung, die Infrastruktur in ländlichen Räumen. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir überzeugendere Antworten haben als die jetzige Regierung, die ja außer Frau Merkel nicht viel zu bieten. Das ist ja ein zerstrittener Haufen ohne Ende.

Was hat die Bundes-SPD personell zu bieten?

Die Bundes-SPD hat einen Kanzlerkandidaten zu bieten, der in der Krise schon bewiesen hat, dass er es kann – als Bundesfinanzminister. Er ist in der Lage , einmal entworfene Konzeptionen auch konsequent umzusetzen und nicht beim ersten Widerstand umzuflattern.

Sie sagen, das Land soll ich an den Mehrkosten am Filderbahnhof bei S 21 beteiligen. Gilt es auch, wenn es teurer wird?

Die Mehrkosten des Filderbahnhofs unterscheiden sich von Mehrkosten für das Gesamtprojekt dadurch, dass der Filderbahnhof neu nicht im Finanzierungsvertrag erfasst ist. Wenn man etwas außerhalb dieses Finanzierungsvertrags will, muss man auch etwas auf den Tisch legen.

An diesem Donnerstag läuft das Ultimatum ab, das der Verkehrsminister der Bahn gestellt hat. Glauben Sie, die Bahn liefert?

Also ich halte von solchen öffentlichen Pseudo-Machtdemonstrationen überhaupt nichts. Die Bahn muss jetzt erst mal ihren Aufsichtsrat informieren, der am 16. Januar tagt. Wenn der sagt, die Bahn schultert die 1,1 Milliarden, dann sollte der Verkehrsminister Richtung Bahn Dankeschön sagen.

Das Land hat gedroht, dass es an der Sitzung des Lenkungskreises nicht teilnimmt, wenn die Bahn keine Zahlen liefert. Macht das Land die Drohung wahr?

Man sollte nicht zu überheblich auf jemandem rumtrampeln, der von sich aus sagt, ich übernehme die Mehrkosten.

Sind das also leere Drohungen?

Das sind Schaukämpfe.

Glauben Sie, dass durch den Amtsantritt des neuen Stuttgarter OB Fritz Kuhn sich etwas am Umgang mit S21 ändern wird?

Der Ton ändert sich. Als Stuttgarter OB würde ich mir das schon nochmal überlegen, ob ich durch verbale Aufrüstung wieder zu einer stärkeren Konfrontation beitrage als notwendig. Wenn Herr Kuhn sagt, er will über Alternativen diskutieren, dann muss er sich darauf einstellen, dass während seiner Amtszeit an der Baustelle nichts mehr geschieht.

Wenn gebaut wird, glauben Sie, dass es ihm noch reicht den Bahnhof zu eröffnen?

Das könnte eher knapp werden. (lacht)

Geschönte Bilanzen, Risiken, die in Schattenbanken ausgelagert und verschleiert worden sein sollen: So lautet der Vorwurf der Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen sieben aktive und ehemalige Vorstände der Landesbank Baden-Württemberg. Was sagen Sie als Aufsichtsrat zu den Vorwürfen?

Die Gremien halten die Vorwürfe für unbegründet. Die ursprünglichen Vorwürfe waren ja noch sehr viel härter. Sie lauteten auf Untreue, da ist nichts davon übrig geblieben. Die Abschlüsse wurden von den Wirtschaftsprüfern testiert. Die Vertreter der Bundesbank sitzen in allen Gremiensitzungen dabei. Bezeichnend finde ich, dass die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen die Vorstände gleich noch auf die Prüfer erweitert hat.

Was halten Sie von den jüngsten Vorwürfen des CDU-Abgeordneten Lasotta, Integrationsministerin Öney kümmere sich zu sehr um die Türken?

Frau Öney kümmert sich um alle Migranten, ob das Irakflüchtlinge sind oder Einwanderer aus Rumänien, das sind alles ihre Anliegen. Herr Lasotta meint hier sein Thema entdeckt zu haben. Mit dem glaubt er punkten zu können. Ich glaube aber, dass der Schuss nach hinten losgeht.

Inwiefern?

Weil die Integration von den meisten Menschen in Baden-Württemberg als ganz wichtige Angelegenheit angesehen wird. Insofern ist die Kritik an der Integrationsministerin auch ein politisches Anrennen gegen dieses Ziel. Die CDU lebt ja immer noch nach dem Motto: "Braucht man überhaupt so viel Zuwanderung und passen die alle zu uns?"