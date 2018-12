Von Jan Millenet

Mannheim. Vom 16. Stockwerk des Viktoria-Turms im Mannheimer Stadtteil Lindenhof hat Andreas Schilling einen großartigen Blick auf einen Teil des Schienennetzes zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Doch was ihm besonders ins Auge sticht, sind die - von dieser Höhe aus betrachteten - kleinen roten S-Bahn-Züge. In luftiger Höhe lud der Chef der DB Regio Rhein-Neckar gestern zur Pressekonferenz ein. Im Mittelpunkt stand die Zufriedenheit der Kunden mit der S-Bahn in der Region im Jahr 2012.

"Im Vergleich zum Vorjahr haben sich kaum Veränderungen ergeben", lautete Schillings Fazit. Die S-Bahn Rhein-Neckar schnitt wieder mit der "Schulnote" 2,25 ab. "Unsere Herausforderung ist es, nicht schlechter zu werden", erklärte Schilling. Umso erfreuter zeigte er sich daher mit der fast unveränderten Kundenbewertung. Die Fahrgäste scheinen mit dem System zufrieden zu sein.

Befasst man sich genauer mit den Daten, wird deutlich, wo sich die S-Bahn Rhein-Neckar nach Meinung der Passagiere verbessert oder verschlechtert hat. So sank die Zufriedenheit mit den Verbindungen und der Reisezeit etwas. Erhielten diese Punkte 2011 die Note 2,35, so steht für das vergangene Jahr eine 2,4 im Zeugnis.Was die Zufriedenheit mit der Zahl der Verbindungen tagsüber anbelangt, büßte die S-Bahn 0,1 Notenpunkte ein und liegt nun bei 2,15. "Möglicherweise spielt das Baustellengeschehen eine Rolle", meinte Schilling. Mit den Verbindungen abends und nachts, die teilweise optimiert wurden, zeigten sich die rund 2000 Befragten zufriedener als 2011: Hier stand die Note 3,05 (Vorjahr: 3,10).

Deutlichere Unterschiede kamen beim Sicherheitsgefühl zum Vorschein. Hier steht für den Berieb am Tag eine glatte 2,0 im Zeugnis, 2011 gab es von den Fahrgästen noch eine 1,85. Wenn man das Sicherheitsgefühl auf den Abend und die Nacht bezieht, weicht der Wert ebenfalls nach unten ab, von 2,9 (2011) auf 3,05. Eine Erklärung konnte Schilling nicht liefern. Nur so viel: "Manchmal spielen auch Außenereignisse eine Rolle, die nicht direkt mit der S-Bahn zu tun haben.

Dennoch empfinden die Reisenden die Verfügbarkeit des Sicherheitspersonals positiver und vergaben im Schnitt eine 3,35 (2011: 3,65). "Wir haben seit zwei Jahren verstärkt Sicherheitspersonal auf den Strecken eingesetzt", so Schilling. Allerdings dauere es eine Weile, bis dies auch wahrgenommen werde, erklärte er das bislang noch nicht ganz so gute Abschneiden. Im gesamten Netz sind laut Schilling nun sechs Streifen jeden Abend unterwegs. Einst waren es zwei pro Wochenende.

In Sachen Pünktlichkeit gibt es laut Befragung des Unternehmens IPSOS kaum Unterschiede. Für das 2012 vergaben die Kunden eine 2,5; 0,5 Punkte schlechter als im Vorjahr. "Es war insgesamt kein einfaches Jahr", resümierte Schilling mit Blick auf zahlreiche Baustellen. Mit 28,9 Millionen S-Bahn-Reisenden 2012 waren es 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu den Herausforderungen in diesem Jahr zählte Schilling einige Großbaustellen (s. Hintergrund), aber auch Großveranstaltungen wie das Internationale Deutsche Turnfest, dessen Veranstaltungen fast auf das ganze Gebiet der S-Bahn Rhein-Neckar verteilt sind. Die DB zumindest leiht sich für das Ereignis weitere Fahrzeuge aus, damit man nicht nur vom 16. Stockwerk aus das Gefühl hat, dass die Bahnen rollen.