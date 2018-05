Lindenfels. Zwei Rottweiler haben im Odenwald zwei spielende Jungen und eine Frau angegriffen. Ein Elfjähriger sei in den Kopf gebissen und schwer verletzt worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend im hessischen Lindenfels-Schlierbach. Eine 32 Jahre alte Frau hatte einen Zwinger geöffnet, um mit den beiden Rottweilern ihres Vermieters zu spielen. Die Hunde rannten plötzlich auf das Nachbargrundstück und attackierten dort zwei spielende Jungen. Die Frau ging dazwischen und wurde ebenfalls gebissen. Der Elfjährige aus Bergisch Gladbach kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dpa)