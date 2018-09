Robern/Krumbach. Vermutlich am vergangenen Wochenende ist ein Unbekannter auf der Landesstraße L584 von Robern in Richtung Krumbach mit seinem Auto in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurde ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen, das Fahrzeug schleuderte eine Böschung hinunter und verlor auf einer Wiese Motorenöl, teilt die Polizei mit. Aber: Das Unfallauto ist weg. Möglicherweise handele es sich um einen lila- oder violettfarbenen Skoda Fabia oder Skoda Roomster, der auf ein anderes Fahrzeug verladen und abtransportiert worden sei. Wer Hinweise auf den Unbekannten oder das Fahrzeug geben kann, soll sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 melden. (pol)