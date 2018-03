Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen sind ins Halbfinale des EHF-Pokals eingezogen. Der Handball-Bundesligist gewann am Samstagabend in Mannheim das Rückspiel gegen RK Gorenje Velenje mit 30:29 (14:15). Die Nordbadener hatten mit ihrem 27:25-Erfolg vor einer Woche in Slowenien die Grundlage fürs Weiterkommen geschaffen. Der Schweizer Andy Schmid und der deutsche Nationalspieler Uwe Gensheimer waren mit je sieben Treffern beste Werfer des Bundesligisten. (dpa)