Mannheim. Der dänische Geldgeber und Hauptgesellschafter Jepser Nielsen hat Berichte dementiert, nach denen er kurz vor einer Trennung vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen steht. «Mir ist es neu, dass ich bald nicht mehr zu den Löwen gehören werde. Ich bin nach wie vor der Aufsichtsrats- Vorsitzende und daran wird sich so schnell auch nichts ändern», sagte der Unternehmer der RNZ.

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Spannungen zwischen Nielsen und Manager Thorsten Storm gekommen. Auslöser war, dass der bis 2015 vertraglich an die Löwen gebundene Däne begann, sich verstärkt für seinen Heimatverein AG Kopenhagen zu engagieren. So transferierte er vor der Saison die Spieler Olafur Stefansson und Gudjon Valur Sigurdsson von Mannheim in die dänische Hauptstadt. (dpa/lsw)