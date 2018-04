Das Pamphlet 'Der hessische Landbote' wurde 1834 in Offenbach am Main anonym und illegal gedruckt. Es suchte, die sozialen Missstände in Hessen aufzuzeigen. In der Folge musste Büchner nach Straßburg fliehen. Foto: Stadt Offenbach

Von Roland Mischke

Die Bilder der Dichter vor Erfindung der Fotografie sehen gestellt aus, meist idealisiert. So auch dasjenige von Georg Büchner auf der Zeichnung von August Hoffmann, die 1833 entstand und einen jungen Mann mit sanftem Gesicht, Flaumbärtchen und Lockengewalle zeigt. Sah er, laut Mythos Revolutionär, wirklich so aus? Ein Jüngling, der mit dem "Hessischen Landboten", einer Flugschrift, die das Landvolk zum Aufstand gegen seine Peiniger aufwiegelte mit der Parole "Friede den Hütten! Krieg den Palästen!", ein Feuer entzündete?

Zum Glück gibt es eine andere Zeichnung. Sie galt als verschollen, ist nun aber wieder aufgetaucht. Büchner und sein französischer Freund Alexis Muston waren im Jahr 1833 auf einer Wanderung durch den Odenwald. Irgendwo zwischen Darmstadt und Heidelberg trennte Muston aus seinem Notizbuch ein Stück Papier und zeichnete Freund Georg spontan.

Es ist das berühmteste Porträtbild Büchners, der 20-Jährige hat darauf lebendige Gesichtszüge, ein offenes Gesicht und wache Augen. So muss er gewesen sein, getrieben von Emotionen, verärgert über die spätfeudale Gesellschaft und gewillt, das Seine zu tun, um die ungerechte Verteilung der Güter und den krassen Gegensatz zwischen Arm und Reich aufzubrechen.

Der Schnipsel von Alexis Muston ist im Jubiläumsjahr in Darmstadt ausgestellt. Der Germanist Hermann Kurzke und andere hatten die Porträtskizze bei Nachfahren Mustons in Frankreich geortet und sich um die Leihgabe bemüht. Büchner ist darauf zu sehen, wie er sehr wahrscheinlich war: Ein schlaksiger junger Mann auf der Suche nach Identität, der Großes leisten wollte.

Der älteste Sohn des Mediziners Ernst Büchner, eines Napoleon-Anhängers, wurde Naturwissenschaftler. In Straßburg darf er mit einem Stipendium des Großherzogtums studieren. Er forscht über Wirbel und Gräten von Fischen. Beim Pfarrer, der ihm Unterkunft gewährt, verliebt er sich in dessen Tochter Wilhelmine und verlobt sich mit der drei Jahre Älteren heimlich.

Danach muss er nach Gießen, ein Abstieg. Üble Professoren, miese Lehre. Nur in Studentenkellern ist was los. Büchner diskutiert mit seinesgleichen die gesellschaftliche Lage, Umsturzgedanken wal-len auf. Büchner schreibt schließlich die Flugschrift, sie wird unters Volk geschmuggelt, die Obrigkeit nimmt Freunde Büchners gefangen, auch zu ihm kommt der Untersuchungsrichter. Büchner flieht zu seinen Eltern, denen er schrieb: "Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt." Er setzt sich nach Straßburg ab, die Mutter alimentiert ihn. Er ist 20 Jahre alt und wird noch drei Jahre leben.

Erst jetzt beginnt er, systematisch zu schreiben. In der Zeit der Bedrohung entsteht das Stück "Dantons Tod", Weltliteratur, in sechs Wochen geschaffen. Ein klassisches Drama, das im Bordell beginnt und auf dem Schafott endet. Erotisch grundiert und anarchisch, es stellt die Welt in Frage und wird deshalb bis heute auf Bühnen gespielt.

Hermann Kurzke, der wohl beste Büchner-Biograph (vgl. nebenstehendes Interview), weist darauf hin, dass das Stück auf religiöser Grundlage steht. Georg Büchner wollte die Welt im Sinne des Christentums verändern, Erlösung war das Ziel.

"Er war zu gescheit, um religiös zu sein, aber zu sehnsüchtig, um es nicht zu sein", so Kurzke. Ein Revolutionär mit Hang zum Heiligen. "Wenn ich allmächtig wäre, ich würde retten, retten", heißt es bei Büchner.

Neben dem Studium übersetzt er zwei Dramen von Victor Hugo. Es folgen "Lenz", "Leonce und Lena", "Woyzeck" und andere Stücke. Stets Menschen, die zwischen Weltschmerz und Sehnsucht, in Angst, Gefahr und mit Mut ungebrochen ihren persönlichen Weg suchen.

Büchner hatte Kontakt zu Frauen, das ist von Freunden bezeugt, aber man weiß nicht, wie weit er ging. Seine Faszination am Erotischen quillt aus allen Werken, Huren treten ganz selbstverständlich auf, gefallene Mädchen werden mystisch angebetet.

Biograph Kurzke sieht in Büchner einen neurotisch-triebhaften Melancholiker, sein Leonce sinniert, "wieviel Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf und ab zu singen?"

War Goethe noch metaphysisch, ist Büchner realistisch. Er schafft Traumfiguren, aber sie haben Charakter. Den "Woyzeck" arbeitet er in vier Fassungen aus, und wird dabei immer radikaler. Bis ihn, inzwischen in Zürich, wo er promoviert, der Typhus wegrafft.

Am 19. Februar 1937 stirbt er im Delirium, seine herbeigeeilte Verlobte hält ihm die Hand. Nach Georg Büchners Tod erhält sein Werk Schwung, sein Veränderungswille passt in die heutige Zeit. Einer der bedeutendsten deutschen Literaturpreise ist nach ihm benannt.

Fi Info: "Georg Büchner. Revolutionär mit Feder und Skalpell." Mathildenhöhe, Darmstadt; bis 16. Februar 2014. Telefon: 06151 / 780 68 10, Dienstag bis Sonntag 10-18, Donnerstag bis 21 Uhr. www.mathildenhoehe.info