Landau. Das Urteil zum tödlichen Überfall auf ein südpfälzisches Weingut kommt möglicherweise auf den Prüfstand. Die Mutter des getöteten 17-Jährigen hat ihren Anwalt Revision einlegen lassen, teilte das Landauer Landgericht am Mittwoch mit. Der Jugendliche war im November 2011 bei seinen Großeltern auf deren Weingut in Ranschbach zu Gast, als zwei junge Männer in das Gebäude eindrangen, um Geld zu rauben. Bei einem Gerangel mit einem damals ebenfalls 17-Jährigen wurde der Enkel erstochen.

Der Haupttäter war vergangene Woche zu achteinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn wegen Totschlags in Tateinheit mit schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge schuldig. Der Anwalt der Mutter, die in dem Prozess als Nebenklägerin aufgetreten war, hatte auf Mord plädiert. Wenn der Anwalt seine Revision aufrecht erhält, muss der Bundesgerichtshof das Urteil überprüfen. (dpa/lrs)