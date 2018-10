Heidelberg/Eppelheim. Nach einer Serie von bewaffneten Überfällen auf Bäckereifilialen und Einzelhandelsgeschäften fahndet nun die Polizei nach einem noch unbekannten Mann. Der Gesuchte steht in dringendem Verdacht, seit dem 31. Januar insgesamt vier Raubüberfälle begangen zu haben. Drei Mal waren Bäckereifilialen in der Pleikartsförster Straße sowie der Bergheimer Straße das Ziel, einmal überfiel der Täter einen Buchhandel in der Hauptstraße in Eppelheim. Dabei erbeutete er mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die derzeit Spuren auswertet und Zeugenhinweisen nachgeht. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, schlank, schmales Gesicht, Dreitagebart. Er spricht deutsch ohne erkennbaren Akzent. Hinweise nimmt die Kripo unter 06221/99-2421 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen. (pol/RNZ)