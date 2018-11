Heddesheim. Tödliche Verletzungen zog sich am Dienstagvormittag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 541 bei Heddesheim zu. Nach bisherigem Ermittlungsstand, zu dem die Polizei auch einen Sachverständigen hinzugezogen hat, überquerte die 50-Jährige kurz nach 11 Uhr die Großsachsener Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde. Der am Unfallort eingesetzte Notarzt konnte der Verunglückten nicht mehr helfen, die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 89-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. (pol)