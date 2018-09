Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Margot Käßmann trat 2010 aufgrund einer Trunkenheitsfahrt als Landesbischöfin von Hannover zurück. Sie galt bis dahin als charismatische Führungspersönlichkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), für die sie als Botschafterin das Reformationsjubiläum 2017 vorbereitet.

Frau Käßmann, Sie beklagen, dass der Begriff Gutmensch zum Schimpfwort geworden sei. Woran liegt das denn?

Diese Pauschalkritik und das Belächeln von Menschen, die Gutes tun oder tun wollen - das ist nicht in Ordnung. Dahinter steckt der Gedanke, doch nichts verändern zu können. Das ist Zynismus als Lebenshaltung. Dagegen möchte ich antreten.

Ist die Sorge, nichts ändern zu können, nicht zutiefst menschlich?

Ich bewundere Menschen, die wenigstens kleine Schritte versuchen - ob es eine Lesepartnerschaft für Kinder ist oder ein bewussteres Konsumverhalten. Natürlich kann niemand allein die ganze Welt verändern. Aber jeder kann sich durchaus für Verbesserungen engagieren, anstatt sich vor dem Fernseher zu langweilen. Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst, heißt es in der Bibel. Und das meint nicht nur die Liebe zu denen, die wir nett finden. Es ist die Verpflichtung, sich dafür zu engagieren, dass jeder ein Leben in Würde hat.

Wie werden Sie persönlich diesem Anspruch gerecht?

Ich melde mich zu Wort. Gerade habe ich einen Appell gegen Zwangsprostitution unterzeichnet. Deutschland ist zum Umschlagplatz für den Menschenhandel geworden. Das bedeutet unfassbares Leid. Da werden hilflose Mädchen aus der Ukraine und Rumänien nach Deutschland geschleust und hier in den Bordellen ausgebeutet. Wer die Kraft des Wortes hat, sollte das öffentlich zum Thema machen.

Sind Sie für ein Prostitutionsverbot?

Es hat sich gezeigt, dass der schwedische Weg eines weitreichenden Verbots die Frauen und Mädchen eher vor Ausbeutung schützen kann. Die gesetzliche Freigabe in Deutschland war sicherlich gut gemeint. Aber unterm Strich müssen wir jetzt einräumen, dass das deutsche Modell einer Freigabe keinen Schutz vor Ausbeutung bietet.

Welche Erwartungen haben Sie an die Koalitionsverhandlungen?

Da wünsche ich mir Fortschritte in der Flüchtlingspolitik und endlich eine klare Linie beim Thema Rüstungsexporte. Deutschland steht an dritter Stelle bei den Waffenlieferungen ins Ausland. Das sollte uns bewusst sein. Wir sollten uns nicht wundern und sagen: Oh, Schreck! Unsere Waffen werden ja eingesetzt. Die Zeit der Geheimnistuerei muss vorüber sein. Es kann nicht sein, dass Panzer nach Saudi-Arabien geliefert werden und wir erfahren es erst ein Jahr später aus dem Rüstungsexportbericht.

Welche Veränderungen erwarten Sie in der Flüchtlingspolitik?

Flüchtlinge brauchen unseren Schutz und unsere Solidarität. Da gibt es beeindruckende Beispiele der Solidarität. Wir müssen die Menschen sehen und dürfen sie nicht zum Feindbild aufbauen. Sie wollen hier leben, die Sprache lernen, sich integrieren. Es ist beklemmend, dass Deutschland sagt, Italien, Spanien und Griechenland müssten das Flüchtlingsproblem am Mittelmeer alleine lösen. Unter Nächstenliebe verstehe ich etwas anderes.

Wie sehr haben Sie die Enthüllungen über den Lauschangriff auf das Handy der Bundeskanzlerin erschüttert?

Mich hat das sehr erschrocken. Es gibt Grenzen. Schnüffeln in der Privatsphäre ist unerträglich. Privat ist privat und muss es auch bleiben. Es geht hier um Freiheit. Ich will frei telefonieren können, ohne ständig fürchten zu müssen, abgehört zu werden. Und natürlich möchte das Frau Merkel auch.

Ist die Privatsphäre im digitalen Zeitalter nichts mehr wert?

Ich halte es mit dem achten Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider Deinen Nächsten. Das heißt für mich auch: Du sollst Deinen Nächsten nicht betrügen, belauschen, belügen oder seinen Ruf verderben. Wenn Sie so wollen: Die Zehn Gebote verbieten Spionage. Andere Ausschnüffeln und Bloßstellen ist unchristlich.

Am Reformationstag denken die meisten in Deutschland nicht an Luther, sondern an Halloween. Ärgert Sie das?

Ich finde es nicht richtig, mit moralisch erhobenem Zeigefinger gegen einen solchen Blödsinn anzugehen.

Blödsinn?

Man kann überall nachlesen, wie der ganze Halloween-Trubel in Deutschland entstanden ist. Es ging darum, irgendwo im Kalender zwischen den Sommer-Grillpartys und dem 1. Advent noch ein Verkaufs-Event mit allem möglichen Schnickschnack zu etablieren. Halloween ist gegen alle Grundüberzeugungen der Reformation: Luther wollte Angst nehmen - vor Geistern, Gespenstern, dem Bösen, dem Teufel. Und heute? Da sind am 31. Oktober die Kinder in Grusel-Kostümen unterwegs. Das kann ich nicht ernst nehmen.

Hoffen Sie, dass Papst Franziskus 2017 nach Deutschland kommt und das Reformationsjubiläum gemeinsam mit den Protestanten begeht?

Ich würde mich freuen, wenn Franziskus mit uns feiern würde. Aber das ist für mich nicht entscheidend. Mir geht es um ein Symbol der Gemeinsamkeit. Ich wünsche mir eine Versöhnungsgeste katholischer und evangelischer Christen.

Kann Papst Franziskus zum ökumenischen Brückenbauer werden?

Dieser Papst bewegt und berührt mit seinen Gesten auch Protestanten. Er kann Impulse geben für das praktische Gemeindeleben vor Ort. Franziskus hat auch ein Gespür für starke Symbole, mit denen er urchristliche Werte und Überzeugungen ins Bild setzt. Seine erste Auslandsreise ging zu den Flüchtlingen nach Lampedusa und nicht zu irgendwelchen Regierungschefs - daran lässt sich ablesen, welche Zeichen dieser Papst setzen will.

Die katholische Kirche debattiert gerade über Prunk, Protz und den Fall Tebartz-van Elst. Was hätte Luther zu den Vorgängen in Limburg gesagt?

Ich will jetzt nicht psychologisieren. Und mir ist es besonders wichtig, nicht über das Verhalten einer Person zu urteilen. Ich habe selbst erlebt, wie es ist, wenn die Öffentlichkeit genau zu wissen glaubt, was man denkt, fühlt und welche Fehler man gemacht hat.