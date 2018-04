Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Die Bußgelder in Deutschland sind zu niedrig, findet Rainer Wendt (56), Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er schlägt härtere Sanktionen vor.

15 000 Polizisten gehen beim Blitzermarathon heute auf Jagd nach Temposündern - das klingt nach Abzocke - oder?

Von Abzocke kann überhaupt keine Rede sein. Die meisten Kontrollstellen für diesen Blitzermarathon sind in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ausgewählt worden. Hier geht es nicht um Umerziehung, wie manche meinen. Unser Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen und die Autofahrer zu bewegen, ihr Verhalten im Straßenverkehr zu verändern.

Ist Deutschland denn wirklich eine Nation der Raser?

Die Masse der Autofahrer verhält sich anständig und sehr verantwortungsbewusst. 10 bis 15 Prozent sind aber hemmungslose Raser und bringen andere Menschen mit ihrer Rücksichts- und Gedankenlosigkeit in Gefahr. Mehr als 100 Stundenkilometer in der 30er-Zone sind da keine Seltenheit. Jährlich werden in Deutschland mehr als 4000 Menschen totgefahren. Wir haben uns in der Europäischen Union verpflichtet, diese Zahl bis 2020 um 40 Prozent abzusenken.

Reicht da ein Blitzermarathon oder plädieren Sie für schärfere Strafen?

Wir benötigen härtere Sanktionen zur Abschreckung. Unsere Buß- und Verwarngelder sind auch im europäischen Vergleich unfassbar niedrig. Wer mit Tempo 100 in der verkehrsberuhigten Zone fährt, sollte seinen Führerschein sofort abgeben müssen und wie bei Trunkenheitsfahrten zur medizisch-psychologischen Untersuchung verpflichtet werden. Bisher kommen solche Raser mit ein paar Punkten, einigen Hundert Euro Bußgeld und einem vorübergehenden Fahrverbot davon. Solche Sanktionen schrecken nicht ab.

Müsste es nicht mehr Polizeikontrollen geben anstelle immer neuer stationären "Starenkästen" der Kommunen?

Es ist immer das Beste, wenn auf einen Tempoverstoß sofort das so genannte verkehrspädagogische Gespräch mit der Polizei folgt. Wer nach einigen Wochen einen Bußgeldbescheid erhält, ärgert sich vielleicht, setzt sich aber nicht wirklich mit seinem Vergehen auseinander. Aber machen wir uns keine Illusionen: Für mehr Radarkontrollen der Polizei anstelle fest installierter Blitzer fehlt schlicht und einfach das Personal.