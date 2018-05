Mannheim. Im Bereich der Brückenstraße in der Mannheimer Neckarstadt belästigte ein Exhibitionist am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren.

Der Täter lief laut Polizei mehrmals im Abstand von circa 15 Metern an den Mädchen vorbei, hantierte hierbei an seinem Geschlechtsteil und starrte in Richtung der Geschädigten. Die verständigte Polizei konnte den 51-Jährigen wenig später bei einer Fahndung im Bereich der Kurpfalzbrücke antreffen und festnehmen.

Die beiden Mädchen konnten den Mann zweifelsfrei als Täter identifizieren. Dieser hatte bei seiner Festnahme noch seine Hose geöffnet. (pol)