Heidelberg. Wegen Betrugs mit zwei vermutlich gefundenen EC-Karten fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Die vermeintlichen Täter bezahlten in zahlreichen Geschäften mit den gestohlenen EC-Karten und richteten damit einen Schaden von über 3.000 Euro an.

Die beiden EC-Karten gingen vermutlich verloren, als die geschädigte 55-jährige Frau mit ihrem Sohn am Donnerstag, den 3. Mai, eine eine Radtour von Heidelberg nach Schwetzingen unternahm. Noch am gleichen Tag wurden die Karten in einem Geschäft in Schwetzingen im Lastschriftverfahren (Karte plus Unterschrift) eingesetzt.

In den folgenden Tagen und Wochen wurden laut der Polizei die unterschlagenen Karten in weiteren 15 Fällen in Kaufhäusern und Geschäften in Heidelberg, Walldorf, Mannheim, Nußloch und letztmals am 16. Mai in Gießen zum Bezahlen mit Lastschriftverfahren benutzt. In dem Geschäft in Gießen wurde das Duo, eine Frau mit blonden Haaren und ein Mann mit dunklen Haaren sowie Brille von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Beide sind circa 50 Jahre alt.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/99-1700 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.(pol)