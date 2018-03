Mannheim. Nachdem sich mehrere Passanten um eine Schlange versammelt hatten und das Kriechtier mit wachsendem Interesse begutachteten, wurde am Sonntagvormittag eine Funkwagenbesatzung in die Mannheimer Neckarstadt gerufen. Nach Polizeiangaben vom Montag fingen die Uniformierten das etwa 40 Zentimeter lange Tier ein, verstauten es in einem Plastikbehältnis und brachten es zur Wache. Ersten "Ermittlungen" zufolge soll es sich bei der Vertreterin aus der Gattung Reptilien um eine Kornnatter handeln.

Sie wurde zwischenzeitlich in den Luisenpark überstellt und erfährt seither eine professionelle Betreuung. (pol)